Тарифы ЖКХ в Саратовской области выросли на 11,1%

С 1 октября в Саратовской области проиндексировали тарифы на ЖКУ на 11,1%. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Электроэнергия подорожала на 61 копейку за кВт, газ для приготовления пищи — на 62 копейки за кубометр. Плановое повышение прошло во всех регионах, но Саратовская область оказалась в числе субъектов ПФО с самым низким ростом. В министерстве отметили, что регион мог увеличить тарифы сразу на 22%, однако по решению властей уровень индексации снизили.

С 1 января 2027 года вырастет и тариф на капремонт. Если сейчас в Саратове платят 10,84 руб. за кв. м, то будет 16,26 руб. Размер платежа зависит от района, средняя цена по региону составит 11,52 руб. за кв. м — ниже среднего по ПФО (13,1 руб.) и по России (16,76 руб.).

Нина Шевченко