Жителю Кубани заменили условный срок на реальный по делу о разбойном нападении

Краснодарский краевой суд пересмотрел приговор Новокубанского районного суда в отношении Руслана Серковского, признанного виновным по ч. 3 ст. 162 (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище) и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Условный срок заменен на реальное лишение свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел в июне 2025 года. На тот момент подсудимый был несовершеннолетним. Вместе с двумя знакомыми, уголовные дела которых приостановлены из-за заключения контрактов с Минобороны, он проник в гараж, где спал их знакомый. Лица напавших были обмотаны снятой верхней одеждой. Они перелезли через забор и, приставив к горлу спящего нож, потребовали деньги и ценности, угрожая расправой.

Хозяин гаража не стал сопротивляться и отдал мобильный телефон, усилитель, сабвуфер и компрессор — в общей сложности на 45 948 руб. Похищенное вывезли на его же машине, за рулем был подсудимый. Вещи отвезли в квартиру одного из соучастников, после чего молодые люди продолжили кататься на угнанном автомобиле, передавая управление друг другу. Позже машину вернули владельцу.

Новокубанский районный суд назначил Серковскому 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Краевой суд счел наказание чрезмерно мягким и заменил условное осуждение на реальное с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина