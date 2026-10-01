В Ростове суд взыскал с «Томскагроинвеста» 45,5 млн рублей в пользу МЭЗ «Юг Руси»

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с АО «Томскагроинвест» 45,5 млн руб. в пользу ООО «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (МЭЗ «Юг Руси») по спору о недопоставке подсолнечника. Соответствующая информация содержится в решении суда, которое есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Спор возник из договора купли-продажи от ноября 2023 года, по которому «Томскагроинвест» должен был поставить МЭЗ «Юг Руси» 15 тыс. т подсолнечника. Фактически было поставлено около 1,6 тыс. т, недопоставка составила более 13,3 тыс. тонн.

В мае 2024 года МЭЗ «Юг Руси» отказался от исполнения трех спецификаций и потребовал возместить разницу между договорной и текущей стоимостью подсолнечника. Изначально предприятие заявляло 51,1 млн руб. убытков, затем снизило требования до 42,5 млн руб.

Суд признал обоснованным расчет убытков, основанный на разнице между ценой подсолнечника по договору и текущими ценами на момент прекращения обязательств.

Ранее между компаниями уже рассматривались споры о взыскании неустойки за непоставку товара и о действительности заключенного договора. Суд также отклонил доводы «Томскагроинвеста» о несоблюдении досудебного порядка урегулирования спора.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» в 2000 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности— производство растительных масел. Генеральный директор — Камиль Музафаров, единственный учредитель — ООО «Юг Руси». В 2024 году выручка составила около 77 млрд руб. в 2025 году компания получила убыток около 4,1 млрд руб.

АО «Томскагроинвест» (зарегистрировано в Томске 13 февраля 2004 года. Основной профиль — аренда и управление нежилой недвижимостью, среди дополнительных направлений — оптовая торговля сельхозсырьем, зерном, семенами, кормами и агрохимикатами. Уставный капитал — 14,4 млн руб., гендиректор — Елена Земерова. По итогам 2025 года компания получила 1,2 млн руб. прибыли.

Наталья Белоштейн