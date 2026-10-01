На проект западного обхода Новочеркасска выделили 51,8 млн рублей

На подготовку проектной документации по строительству западного обхода Новочеркасска в Ростовской области предусмотрено 51,8 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Завершить работы планируется до декабря 2027 года. Итоги конкурса по выбору подрядчика намечено подвести 21 октября 2026 года. Заказчиком выступает министерство транспорта Ростовской области.

Ранее власти региона прорабатывали три варианта создания обхода Новочеркасска с подъездом к особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ростовская». Один из вариантов предполагал строительство западного обхода протяжённостью около 8 км. Согласно проектной документации, начальная точка трассы располагается на отметке 2+000 км автомобильной дороги регионального значения в Аксайском районе, конечная — на пересечении с ул. Машиностроителей в Новочеркасске. Все параметры подлежат уточнению в ходе проектирования. Планируемая протяжённость строительства — около 7,8 км.

В задачи подрядчика входит проведение комплексных изысканий: инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических исследований, а также археологическое обследование территории.

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Ростовская» создана на базе Новочеркасского индустриального парка в 2024 году. Территория зоны занимает более 300 га вблизи федеральной трассы М-4 «Дон», Северо-Кавказской железнодорожной магистрали, международного аэропорта «Платов», речных и морских портов.

Мария Хоперская