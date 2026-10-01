В Ростовской области с 1 октября выросли тарифы на природный газ

Региональная служба по тарифам Ростовской области с 1 октября 2026 года повысила розничные цены на природный газ для населения. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно новым тарифам, стоимость газа при использовании только для приготовления пищи или нагрева воды составила 10,22 руб. за кубометр против 9,30 руб. с января 2026 года. Аналогичная цена — 10,22 руб. за кубометр — установлена для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (ранее — 9,30 руб.).

При одновременном использовании газовой плиты для приготовления пищи и газового водонагревателя для нагрева воды при отсутствии центрального горячего водоснабжения тариф составил 10,08 руб. за кубометр (с января — 9,17 руб.).

Для отопления с одновременным использованием газа на иные цели, а также для отопления или выработки электроэнергии с использованием котельных и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, цена установлена в размере 9903 руб. за 1000 кубометров (с января — 9014 руб. за 1000 кубометров).

Мария Хоперская