НОВИКОМ заявил о переходе рынка цифровых активов на новый уровень управления рисками

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) разрабатывает новые подходы к оценке рисков цифровых активов. Банк предлагает при проверке учитывать их происхождение и историю операций, чтобы заранее выявлять возможные проблемы.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Требования к управлению рисками, защите данных и надежности инфраструктуры будут приобретать все большее значение по мере масштабирования рынка. Об этом заявила старший вице-президент банка НОВИКОМ Анна Лаврентьева на пленарной сессии «Новая архитектура рынка цифровых финансов — взгляд ключевых участников рынка» IV Форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

Участники заседания отметили, что федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах» создаёт более чёткую и безопасную структуру рынка, устанавливает дополнительные требования к его участникам и предусматривает систему проверок с оценкой уровня риска операций.

Анна Лаврентьева отметила, что, по оценкам Банка России, за весь срок существования цифровых финансовых активов (ЦФА) их было выпущено на сумму более 4,4 трлн рублей, а ключевым вопросом становится выход на новый уровень управления рисками.

Спикер также подчеркнула, что по мере дальнейшего масштабирования рынка требования к идентификации рисков, защите данных и надежности инфраструктуры будут приобретать все большее значение.

«Доверие к финансовым инструментам формируется благодаря понятным правилам, надежной инфраструктуре и способности участников рынка своевременно выявлять и оценивать риски. В связи с этим перед финансовыми организациями сегодня стоит задача развивать технологии, процедуры контроля и экспертизу в области риск-менеджмента. Это необходимое условие для дальнейшего масштабирования рынка. При этом важным источником информации для инвестора остается кредитный рейтинг», — подчеркнула старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева.

Новый порядок регулирования предусматривает процедуры цифрового анализа до совершения операции, а в случае невозможности провести ее заранее – не позднее трех рабочих дней после операции. В НОВИКОМе отмечают, что появление такого механизма фактически формирует новый элемент цифрового комплаенса. Для участников рынка это означает необходимость учитывать цифровой след актива при оценке рисков и включать такую проверку в постоянные процедуры контроля. Им также предстоит адаптировать существующие методики риск-менеджмента к особенностям цифровых активов.

IV Форум «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» состоялся 16 сентября 2026 года в Москве. Организатором мероприятия выступило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА. Форум стал одной из ключевых отраслевых площадок для обсуждения развития цифровых валют, цифровых финансовых активов и цифровых прав. В мероприятии приняли участие более 500 человек, в том числе эмитенты цифровых финансовых активов (ЦФА), представители операторов информационных систем и рыночной инфраструктуры, банковского и инвестиционного сообщества, эксперты рынка ЦФА, а также представители ИТ- и финтех-компаний.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»