В Волго-Ахтубинской пойме расчистят протоку к затону Грязный за 157 млн рублей

До конца 2026 года в Среднеахтубинском районе Волгоградской области планируют начать расчистку протоки к затону Грязный. Сейчас идет конкурс на выбор подрядчика, сообщили в администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

По данным ЕИС «Закупки», аукцион объявили 28 сентября. Заявки закончат принимать 6 октября. Начальная максимальная цена контракта превышает 157,5 млн руб. Заказчиком выступает дирекция водохозяйственного строительства.

Специалистам предстоит очистить 977,5 м русла от завалов, иловых и донных отложений, а также древесно-кустарниковой и водной растительности. Предусмотрены укрепление берегов и работы для увеличения проточности. Завершить проект планируют в ноябре 2028 года.

Работы по обводнению Волго-Ахтубинской поймы ведутся с 2014 года по поручению губернатора Андрея Бочарова. За это время восстановили 102 водных объекта и построили 76 водопропускных сооружений. Сейчас в пойме по федеральному проекту «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» строятся еще 39 водопропускных сооружений.

Нина Шевченко