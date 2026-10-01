На Дону сотрудника военкомата осудили за мошенничество

В Ростовской области суд вынес приговор начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Каменска-Шахтинского и Донецка, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, в октябре 2025 года подсудимый сообщил одному из призывников, что может помочь с отсрочкой от военной службы. При этом соответствующих полномочий у него не было. В ноябре сотрудник военкомата встретился с матерью призывника и назвал стоимость «услуги» — 40 тыс. руб. Женщина согласилась передать деньги. Следующая встреча проходила под контролем правоохранительных органов. Получив средства, фигурант распорядился ими по своему усмотрению.

Суд назначил сотруднику военкомата два года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года. Кроме того, ему назначен штраф в 40 тыс. руб. и на год запрещено занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в Вооруженных силах РФ и государственных органах.

В доход государства также конфискованы мобильный телефон осужденного и 40 тыс. руб.

Константин Соловьев