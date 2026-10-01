В воронежских Лисках агротехнологический техникум отремонтируют за 138 млн

Определен подрядчик для капитального ремонта учебного корпуса №2 Лискинского аграрно-технологического техникума на улице 40 лет Октября, 78 в Лисках Воронежской области. Контракт на 138,3 млн руб. заключен с местным ООО «Хива-строй» как с единственным участником торгов. Других заявок на участие в конкурсе не поступило, поэтому его признали несостоявшимся. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Источником финансирования указаны субсидии на иные цели за счет федеральных средств.

Подрядчику предстоит провести комплексный капитальный ремонт здания. В частности, проект предусматривает демонтажные, архитектурно-строительные работы, монтаж и переустройство систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Также подрядчику предстоит смонтировать системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией, охранной сигнализации, освещения и структурированной кабельной сети.

Согласно контракту, подрядчик должен исполнить обязательства в четыре этапа — с даты его заключения по 30 ноября 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО «Хива-строй» зарегистрировано в 2010 году в Лисках. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственным владельцем является директор Кудрат Исмаилов. Выручка в 2025 году уменьшилась на 18% относительно 2024 года — с 110,6 млн до 90,6 млн руб. Чистая прибыль сократилась на 3,2% — с 6,8 млн до 6,6 млн руб.

В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронеже в 2027 году планируют отремонтировать проезд от дома №102в по Московскому проезду (съезд с улицы Шишкова) до общежития №7 Воронежского государственного университета.

Мария Свиридова