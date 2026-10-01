Врио зампреда Правительства Дагестана стал Магомед Чиркиев

Магомеда Чиркиева назначили врио заместителя председателя Правительства РД. Указ об этом подписал врио главы республики Фёдор Щукин.

Ранее Магомед Чиркиев работал в должности заместителя директора по общим вопросам в Научно-исследовательском институте глазных болезней имени М.М. Краснова. В Москве он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Мария Хоперская