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Врио зампреда Правительства Дагестана стал Магомед Чиркиев

Магомеда Чиркиева назначили врио заместителя председателя Правительства РД. Указ об этом подписал врио главы республики Фёдор Щукин.

Ранее Магомед Чиркиев работал в должности заместителя директора по общим вопросам в Научно-исследовательском институте глазных болезней имени М.М. Краснова. В Москве он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Мария Хоперская

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