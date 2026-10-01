Движение по М-8 в Ярославской области на неделю сузили до одной полосы

На 231-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Ярославской области с 1 по 7 октября ограничено движение в сторону Ярославля, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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В районе деревни Коромыслово проезжую часть сузили с двух полос до одной. Максимальная разрешенная скорость на участке составляет 40 км/ч.

Ограничения связаны с окраской поверхностей пролетных строений путепровода. Работы проводятся ежедневно с 8:00 до 18:00.

Виктория Самко