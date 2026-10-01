Около 20 рейсов задержаны в аэропорту Сочи

По данным на 12:40 мск, 1 октября в аэропорту Сочи на прилет и вылет задержаны почти 20 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

На вылет в аэропорту Сочи задерживаются десять рейсов. Они должны направиться в Нижний Новгород, Казань, Самару, Череповец, Нижнекамск, Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Уфу. Отмененных рейсов на данный момент нет.

На прилет задерживаются девять рейсов. Самолеты должны прибыть в Сочи из Тель-Авива, Уфы, Ухты, Казани, Чебоксар, Самары, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Отмененных рейсов нет.

Алина Зорина