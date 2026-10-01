На Дону с «Карботехпрома» взыскали 23,5 млн рублей в споре с «Шахтерск-Антрацитом»

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иски ООО «Шахтерск-Антрацит» и ООО «ПК «Карботехпром» в споре о поставке угля на 23,5 млн руб. После зачета встречных требований с «Карботехпрома» в пользу «Шахтерск-Антрацита» взыскано 3 млн руб. Соответствующая информация содержится в решении суда, которое есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Стороны заключили договор поставки 30 апреля 2025 года. «Шахтерск-Антрацит» должен был поставить «Карботехпрому» уголь марки А. Ориентировочная стоимость договора составляла 426,1 млн руб., объем — 118,3 тыс. т.

В рамках договора поставщик отгрузил уголь на 29,5 млн руб., однако «Карботехпром» не оплатил 27,1 млн руб. Стороны подтвердили эту задолженность актом сверки от 17 октября 2025 года. Суд взыскал указанную сумму с покупателя.

«Карботехпром» предъявил встречный иск, потребовав расторгнуть договор и взыскать 23,5 млн руб. упущенной выгоды. Компания заявила, что заключила договор с «Шахтерск-Антрацитом» для исполнения контракта с АО «Инфраструктурные проекты».

По материалам дела, поставщик систематически допускал недопоставку и поставлял уголь с отклонениями по качеству. В частности, недопоставка составила 2,2 тыс. т в апреле, 5,3 тыс. т в мае и 44 т в июне. 29 июля 2025 года АО «Инфраструктурные проекты» уведомило «Карботехпром» об отказе от своего договора из-за недопоставки и ненадлежащего качества продукции.

Суд установил существенное нарушение условий договора со стороны «Шахтерск-Антрацита» и расторг соглашение. Упущенную выгоду суд рассчитал исходя из недопоставленных 94 099,86 тонны и разницы в цене 250 рублей за тонну — всего 23,525 млн рублей.

Таким образом, суд взыскал с «Шахтерск-Антрацита» в пользу «Карботехпрома» 23,5 млн руб. упущенной выгоды и 510,25 тыс. руб. госпошлины. С учетом зачета встречных требований итоговая сумма взыскания с «Карботехпрома» составила более 3 млн руб.

От требования о взыскании 2,9 млн руб. неустойки «Шахтерск-Антрацит» отказался, суд прекратил производство в этой части.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Шахтерск-Антрацит» — компания из Шахтерска (ДНР), зарегистрированная 17 октября 2014 года. Основной профиль — оптовая торговля топливом, в том числе углем и антрацитом. Генеральный директор — Богдан Мачульский, ему принадлежит 50% компании. Уставный капитал — 550,5 тыс. руб. Выручка в 2025 году составила 136,5 млн руб., чистый убыток — около 50 млн руб.

ООО «ПК «Карботехпром» зарегистрировано 20 марта 2020 года в Ростове-на-Дону. Основной профиль — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом, включая уголь. Учредители — Денис Серхель и Виталий Жарчинский. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

По итогам 2025 года выручка составила 250 млн руб., увеличившись на 563% год к году, чистая прибыль — 6,5 млн руб. (+3608%).

Наталья Белоштейн