В Ижевске согласовали установку 12-метровой стелы «Воинам СВО» в парке «Патриот»

Комиссия по вопросам охраны памятников, наименований и переименований согласовала установку 12-метровой стелы «Воинам СВО» в ижевском парке «Патриот». Проект рассмотрели на заседании 28 сентября, сообщили в администрации Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

Композиция выполнена в форме стрелы — отсылки к клейму Ижевского оружейного завода. Ее дополнят три пилона с фигурами танкиста, снайпера и оператора беспилотника. На гранях монумента разместят сюжеты о подвигах ижевчан на фронте и в тылу. Автором проекта стал скульптор Денис Стритович, создавший стелу «Ижевск — город трудовой доблести».

Проект представили на общественных обсуждениях с участием жителей, ветеранов, представителей общественных организаций и экспертов в августе 2026 года. Установить стелу и завершить благоустройство парка «Патриот» планируют в 2027 году.