В Ижевске согласовали установку 12-метровой стелы «Воинам СВО» в парке «Патриот»
Комиссия по вопросам охраны памятников, наименований и переименований согласовала установку 12-метровой стелы «Воинам СВО» в ижевском парке «Патриот». Проект рассмотрели на заседании 28 сентября, сообщили в администрации Ижевска.
Фото: администрация Ижевска
Композиция выполнена в форме стрелы — отсылки к клейму Ижевского оружейного завода. Ее дополнят три пилона с фигурами танкиста, снайпера и оператора беспилотника. На гранях монумента разместят сюжеты о подвигах ижевчан на фронте и в тылу. Автором проекта стал скульптор Денис Стритович, создавший стелу «Ижевск — город трудовой доблести».
Проект представили на общественных обсуждениях с участием жителей, ветеранов, представителей общественных организаций и экспертов в августе 2026 года. Установить стелу и завершить благоустройство парка «Патриот» планируют в 2027 году.