Суд в КЧР рассмотрит дело о гибели человека на ферме

Прикубанский районный суд Карачаево-Черкесской Республики 1 октября рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно обвинительному заключению, 3 июля 2026 года обвиняемый находился на территории животноводческой фермы на окраине села Холоднородниковское Прикубанского района. Не убедившись в безопасности своих действий и в отсутствии людей поблизости, он выстрелил из нарезного карабина в направлении здания фермы. В результате неосторожного обращения с оружием находившийся на месте происшествия гражданин получил огнестрельные ранения, повлёкшие смерть.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Заседание назначено на 1 октября в 17:00.

Мария Хоперская