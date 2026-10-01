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Генпрокуратура требует изъять активы экс-судьи Темрюкского суда

Генеральная прокуратура подала иск об обращении в доход государства многомиллионных активов в отношении бывшего судьи Темрюкского районного суда Евгения Метелкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как следует из материалов дела, помимо экс-судьи ответчиками по антикоррупционному иску проходят аффилированные с ним лица: Валерий Водопьянов, Вера Метелкина, Лейла Омари, Андрей Синельников и Нина Шипалова.

На каждого из них, по данным ведомства, оформлен бизнес в Темрюке.

Мария Хоперская

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