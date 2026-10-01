Прокуратура потребовала ликвидировать свалку в ауле Кош-Хабль Хабезского района

Прокуратура Хабезского района внесла представление в адрес администрации муниципального образования с требованием принять меры по ликвидации несанкционированной свалки на территории аула Кош-Хабль. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Карачаево-Черкессии Фото: Прокуратура Карачаево-Черкессии

Основанием для проверки послужила публикация, выявленная по результатам мониторинга СМИ.

Как установлено в ходе проверки, на улице Тенистой аула Кош-Хабль на земельном участке, принадлежащем гражданину, размещались отходы производства и потребления на площади 1200 кв. м. Администрация муниципального образования не реализовала установленных законом мер по пресечению нарушения, в связи с чем прокуратура потребовала их принятия посредством внесения представления.

Мария Хоперская