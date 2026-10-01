Полномочиями сенатора от Дагестана наделили Сулеймана Керимова

Сулейман Керимов наделен полномочиями сенатора от Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Господин Керимов будет представлять парламент республики в Совете Федерации. Отмечается, что решение единогласно поддержали депутаты нового созыва Народного Собрания.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что бывшего главу Дагестана Сергея Меликова наделили полномочиями сенатора от Брянской области.

Константин Соловьев