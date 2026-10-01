Под Саратовом чиновницу приговорили к ограничению свободы за поддельный диплом
Чиновницу из Новобурасского района Саратовской области приговорили к шести месяцам ограничения свободы по делу о подделке документов. 40-летнюю местную жительницу обвинили по ч. 3 ст. 327 УК РФ, сообщили в региональной прокуратуре.
Саратовчанку осудили за шесть лет работы по поддельному диплому
Фото: t.me / busargin_r
По данным следствия, фигурантка уголовного дела при трудоустройстве в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района предъявила поддельный диплом о высшем образовании. Благодаря фальшивому документу саратовчанка шесть лет работала специалистом первой категории.
В образовательном учреждении заявили, что диплом обвиняемой не выдавался.