Суд подтвердил законность возврата в собственность Краснодара более 36 га сельхозземель

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность возврата в муниципальную собственность Краснодара земельных участков общей площадью более 36 га. Ответчики, среди которых ООО ИК «Династия», ООО «Импульс», ООО «Кубань-Логистик», ООО «Просервис» и еще 73 физических лица, обжаловали соответствующее решение, однако их жалобы оставили без удовлетворения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Спорные участки расположены в пригороде Краснодара. Как установил суд, в 2017 году мужчина заключил с собственниками земельных паев одного из сельскохозяйственных предприятий договоры цессии, по которым ему передали права требования компенсации за лишение права собственности на земельные доли в станице Старокорсунской. После этого он обратился в суд с требованием признать за ним право собственности на земельные участки.

Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск и признал за ним право собственности на 14 участков общей площадью более 36 га. Часть земель находилась в водоохранной зоне реки Кубани и Краснодарского водохранилища. Краснодарский краевой суд при поддержке кассационной инстанции отменил это решение.

Затем прокурор потребовал взыскать с мужчины в пользу администрации Краснодара сумму, эквивалентную стоимости спорных участков, вернуть земли из чужого незаконного владения и признать самовольными постройками объекты, возведенные ответчиками.

По версии прокуратуры, земли незаконно выбыли из собственности города, после чего неоднократно перепродавались и использовались с нарушением целевого назначения. Советский районный суд удовлетворил требования. С краснодарца взыскали 18,83 млн рублей, а остальных ответчиков обязали в течение 60 дней снести самовольные постройки, в том числе склады, столовую и торговые объекты.

Кроме того, суд истребовал спорные земельные участки в пользу города. Ответчики обжаловали решение, ссылаясь на необоснованность суммы взыскания, свою добросовестность как приобретателей и процессуальные нарушения.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для отмены судебных актов и оставил жалобы без удовлетворения. Суд подтвердил факт незаконного выбытия земель из муниципальной собственности и указал, что восстановление нарушенного права в данном случае предусматривает снос самовольных построек и возврат земель муниципалитету.

Мария Удовик