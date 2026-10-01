На Кубани от гриппа планируют привить более 2,7 млн человек

Прививочная кампания против гриппа началась в Краснодарском крае. Вакцины поступили в медицинские учреждения всех муниципалитетов региона. В этом году планируется привить более 2,7 млн жителей Кубани.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, на данный момент бесплатную вакцинацию уже прошли около 110 тыс. человек, в том числе более 20 тыс. детей.

Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. Кроме того, прививки проводят в школах и детских садах.

Министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий отметил, что вирусы гриппа отличаются высокой изменчивостью. По этой причине иммунитет, сформировавшийся после встречи с прошлогодним штаммом, может не обеспечить необходимую защиту от нового варианта вируса. В связи с этим состав вакцин ежегодно обновляют с учетом наиболее активных штаммов, которые ожидаются в предстоящем сезоне.

В первую очередь вакцинацию рекомендуют пройти людям, входящим в группы риска. К ним относятся дети, пожилые люди, беременные женщины и жители с хроническими заболеваниями.

Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае обычно приходится на октябрь и ноябрь. После вакцинации иммунитет формируется в течение двух-трех недель и сохраняется на протяжении эпидемического сезона.

Перед прививкой необходимо пройти осмотр у врача-терапевта. Специалист должен оценить состояние здоровья и исключить возможные противопоказания к вакцинации.

В администрации Краснодарского края отмечают, что вакцинация не гарантирует полной защиты от заражения гриппом, однако позволяет снизить риск тяжелого течения заболевания, серьезных осложнений и летального исхода.

Мария Удовик