В Краснодаре за восемь месяцев число ДТП выросло почти на 30%

В Краснодаре прошло заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участники обсудили аварийность, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, работу комплексов автоматической фиксации нарушений и состояние улично-дорожной сети.

По данным замначальника отдела ГИБДД Евгения Ситникова, за восемь месяцев 2026 года в Краснодаре зарегистрировали 951 ДТП. В них погибли 38 человек, еще 1 053 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий увеличилось на 29,9%, погибших — на 22,6%, пострадавших — на 24,3%.

На 39,7% выросло количество наездов на пешеходов. Также увеличилось число ДТП с участием велосипедистов и средств индивидуальной мобильности.

При этом по нескольким видам аварий зафиксировано снижение. Количество ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 15,2%, аварий из-за выезда на полосу встречного движения — на 26,9%. На 13,9% уменьшилось число ДТП по вине водителей мототранспорта.

Отдельно на заседании обсудили профилактику детского травматизма. С начала года в школах Краснодара провели более 5,5 тыс. мероприятий, в которых приняли участие свыше 190 тыс. учащихся. Также проходили родительские собрания по вопросам подросткового дорожно-транспортного травматизма и зацепинга.

В образовательных учреждениях возрождается движение отрядов юных инспекторов движения. В них занимаются около 6 тыс. детей. Еще порядка 6,5 тыс. занятий посвятили безопасному использованию средств индивидуальной мобильности. Летом в каждом пришкольном лагере работала «Лаборатория безопасности».

В 2026 году в городе выполнили ямочный ремонт почти на 500 участках общей площадью 65 тыс. кв. м. Гравийное покрытие восстановили примерно на 100 участках площадью 250 тыс. кв. м. Кроме того, привели в порядок 41 тротуар, установили около 4 тыс. дорожных знаков, нанесли более 140 тыс. кв. м разметки и обустроили 52 светофорных объекта типа Т7.

На улицах Краснодара сейчас работают 152 комплекса фиксации нарушений ПДД. С их помощью выявили более 10 тыс. нарушений на сумму свыше 17 млн руб. В 2026 году также использовались два мобильных комплекса, еще один планируют вывести на линию в ближайшие дни.

В 2027 году возможности комплексов планируют расширить. Помимо превышения скорости, они смогут фиксировать непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем и выезд на полосу для общественного транспорта.

Мария Удовик