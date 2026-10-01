На форуме «Биопром» в Геленджике представят разработки около 100 компаний

Международный форум «Биопром» пройдет в Геленджике 5 и 6 октября. Мероприятие в третий раз состоится на площадке культурно-делового центра «Геленджик Арена». В этом году ключевой темой форума станет «Экосистема высокого качества жизни».

Ежегодно форум объединяет представителей крупных компаний, разработчиков инновационных продуктов, научных и образовательных организаций. В программу этого года войдут деловые сессии, дискуссии и презентации разработок.

На площади более 7,5 тыс. кв. м развернут выставку, в которой примут участие около 100 компаний. Среди них — девять предприятий Краснодарского края. Кубанские производители представят косметическую и парфюмерную продукцию, медицинские изделия, биологически активные добавки и стоматологические материалы. Кроме того, на выставке покажут роботизированные комплексы и системы искусственного интеллекта собственной разработки.

Своими разработками также поделятся краевой Фонд развития инноваций и Кубанский научный фонд.

Отдельной зоной выставки станет «Аллея стартапов». Это специальный проект для поддержки молодых стартапов, работающих в четырех направлениях: биотехнологии, фармацевтика и медицина, экотехнологии, а также технологии для пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Под эгидой Минпромторга России в рамках форума также проведут фестиваль здоровья и красоты. В его программе запланированы мастер-классы, выставка российской косметики и парфюмерии, консультации и интервью с экспертами.

Подробная информация о площадках форума и регистрация на мероприятие доступны на его официальном сайте.

Мария Удовик