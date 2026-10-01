ФСБ задержала в Туапсе члена «Экологической вахты по Северному Кавказу»

УФСБ России по Краснодарскому краю пресекло в Туапсе деятельность 43-летнего гражданина России, являющегося членом межрегиональной природоохранной и правозащитной общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу». По данным силового ведомства, мужчина принимал участие в деятельности организации, признанной террористической и запрещенной в России.

В пресс-службе УФСБ сообщили, что противоправную деятельность фигуранта выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По версии следствия, мужчина разделял взгляды и идеологию проукраинской террористической организации и самостоятельно установил контакт с одним из ее представителей через мессенджер Telegram.

После этого, как утверждает ведомство, фигурант получил от куратора необходимые инструкции. По заданию организации он занимался подготовкой и распространением в интернете статей антироссийского характера.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.

В ведомстве сообщили, что фигурант дал признательные показания относительно своей деятельности по заданию террористической организации Украины.

Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Мария Удовик