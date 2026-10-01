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Жителей Ленобласти предупредили о риске загрязнения воздуха

В Ленинградской области в течение 1 октября прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предупреждение распространил комитет государственного экологического надзора Ленинградской области.

Неблагоприятные условия прогнозируются на территории городских и сельских поселений региона в течение суток.

НМУ возникают при сочетании погодных факторов, которые мешают рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Например, температурные инверсии могут создавать застойные зоны, в которых накапливаются примеси.

Для жителей такие условия могут сопровождаться неприятными запахами, дымкой или легким смогом. На период НМУ предприятия, имеющие источники выбросов, должны принимать меры для их сокращения.

Карина Дроздецкая

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