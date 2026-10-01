Капитан порта Таганрог потребовал убрать поврежденное БПЛА судно из залива

Капитан морского порта Таганрог попросил убрать из Таганрогского залива судно Mozart 1 под флагом Панамы, поврежденное в результате атаки беспилотников в ночь на 11 июля. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте администрации порта.

На борту судна находятся около 2,3 тыс. то метанола и 116,3 т судового дизельного топлива. По оценке Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора, нахождение поврежденного судна в акватории создает риск загрязнения морской среды.

Убрать Mozart 1 должна турецкая компания Renata Shipping Ltd., являющаяся собственником судна. Распоряжение капитана действует до 31 декабря 2026 года. Работы предписано проводить при благоприятных погодных условиях. Собственник также обязан принять меры для предотвращения попадания в воду метанола, топлива и масла.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь на 11 июля беспилотники атаковали четыре судна в Таганрогском заливе. В результате атаки погиб один член экипажа.

Наталья Белоштейн