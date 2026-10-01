Страшно, весело, сказочно: Сочи Парк готовится отметить День рождения Бабы Яги

С 17 октября по 15 ноября в Сочи Парке пройдет тематический фестиваль в честь Бабы Яги. В программе — три обновленных лабиринта страха, шоу батутистов, мистический парад, вечернее шоу и конкурс на самый страшно веселый костюм.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

Главная героиня сказочной вселенной Сочи Парка одиннадцатый год подряд собирает гостей на свой праздник. По традиции, в дни фестиваля парк преобразится: аллеи украсит тематический декор, в программе появятся новые мистические шоу, а компанию знакомым сказочным героям составят несколько весьма странных гостей, лично приглашенных Бабой Ягой. В оформлении парка будут использованы тысячи тыкв, тюки сена, сезонные цветы и гирлянды. Дополнят атмосферу новые тематические фотозоны.

Неотъемлемая часть праздника — перевоплощение самих посетителей. Гости смогут прийти в тематических образах и принять участие в конкурсе на самый страшно веселый костюм. Фантазия, сказочные детали и чувство юмора приветствуются. В этом году победители получат сертификаты в сувенирный магазин Сочи Парка, а всем гостям в костюмах будет доступна скидка 10% на покупку билета в кассе парка.

Гвоздем вечерней программы станут три обновленных лабиринта страха — «Взаперти», «Приют потерянных душ» и «Безумие». В каждом гостей ждет собственный сюжет, неожиданные встречи и возможность почувствовать себя не просто зрителями, а участниками происходящего. Еще одним ярким событием станет мистический парад Кощея под ритмичные звуки барабанов. Завершать праздничный день будет специальное вечернее шоу в честь Бабы Яги.

В программу фестиваля также войдет гигантская настольная игра в реальном времени «Тропа Тридевятого леса». В отдельные даты гостей ждут головокружительное шоу батутистов и анимационная программа «Фокус-покус» с настоящим чародеем.

«За одиннадцать лет День рождения Бабы Яги стал для Сочи Парка настоящей осенней традицией. В афише фестиваля есть шоу, которые гости ждут из года в год, но при этом мы каждый сезон придумываем что-то новое. Наверное, именно это сочетание узнаваемой атмосферы и новых впечатлений позволяет празднику оставаться интересным и тем, кто приходит впервые, и тем, кто возвращается к нам каждую осень»,— говорит генеральный директор Сочи Парка Геннадий Григоренко.

Признание фестиваль получил и в профессиональном сообществе. В 2023 году День рождения Бабы Яги стал лауреатом премии Russian Event Awards в номинации «Национальное событие», а в феврале этого года получил серебряную награду Silver Mercury ЮФО и СКФО.

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