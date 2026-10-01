Ростовская область привлекла 5,3 млрд рублей бюджетных кредитов до 2040 года

Ростовская область в 2025 году получила 5,3 млрд руб. бюджетных кредитов со сроком погашения до 2040 года по ставке 3% годовых. Средства направили на инфраструктурные проекты. Данные приведены в отчете о реализации долговой политики региона, опубликованном на портале правовой информации.

За год область погасила бюджетные кредиты на 16 млрд руб. Еще 6,4 млрд руб. составили выплаты по обязательствам перед банками. Рыночные заимствования в 2025 году регион не привлекал.

Долговая нагрузка Ростовской области за год снизилась с 16,8% до 15,1%. В расчете на одного жителя она составила 9,9 тыс. руб. против 23,8 тыс. руб. в среднем по России.

Основной задачей долговой политики власти региона называют своевременное и полное исполнение долговых обязательств.

Наталья Белоштейн