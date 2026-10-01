На форуме «Биопром» в Геленджике представили робота для восстановления кожи

«Ростех» представит на Международном форуме «Биопром-2026» в Геленджике роботизированный комплекс для восстановления поврежденной кожи и мягких тканей методом 3D-биопечати. Также в экспозицию войдет первый российский анализатор состава мочевых камней Scandi Pro и новые фармацевтические разработки.

Комплекс для 3D-биопечати создан на базе российского коллаборативного робота DOKA RC5. Оборудование предназначено для задач регенеративной медицины и способно адаптироваться к индивидуальной геометрии поврежденного участка. Система сканирует дефект, формирует его трехмерную модель и послойно наносит гидрогелевую композицию с живыми клетками, повторяя рельеф поверхности. Разработку представляет холдинг «РТ-Развитие бизнеса» «Ростеха».

Еще одной новинкой станет медицинский анализатор Scandi Pro, предназначенный для определения состава мочевых камней. Прибор использует метод инфракрасной спектроскопии, позволяющий определить компоненты образования. Полученные данные могут использоваться врачом для установления возможных причин его формирования и выбора тактики лечения. Устройство разработала компания «РТ-МедТех».

На форуме также представят первую российскую вакцину для ревакцинации взрослых против коклюша, дифтерии и столбняка, разработанную холдингом «Нацимбио». В 2026 году препарат получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Его выход на рынок запланирован на 2027 год. Производство предполагается организовать на площадке НПО «Микроген» в Перми, где планируется выпускать до 5 млн доз в год.

Вячеслав Рыжков