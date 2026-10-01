Фермеры Ставрополья считают нецелесообразным выращивание не зерновых культур

На Ставрополье фермеры не видят экономической целесообразности в расширении посевов культур, отличных от зерновых, на фоне низких цен и рисков получить убытки. Об этом «Победе26» сообщила председатель ассоциации фермеров Советского округа Светлана Мартынович.

По ее словам, в 2026 году аграрии региона столкнулись с проблемами с экспортом на фоне атак на южные морские порты. На внутреннем рынке пшеницу, ячмень и горох сейчас предлагают примерно по 6 тыс. руб. за тонну — вдвое меньше, чем в начале лета. При таких ценах хозяйствам сложно планировать посевную кампанию, считает госпожа Мартынович.

Она отметила, что переход на другие культуры также не решает проблему из-за их урожайности. В частности, в одном из соседних хозяйств урожайность нута составила 20 ц/га, тогда как в ее хозяйстве горох дал 40 ц/га. По ее словам, соя в местных условиях также показывает низкую урожайность.

«Зачем же на него переходить? Соя тоже у нас плохо растет»,— пояснила Светлана Мартынович.

Вячеслав Рыжков