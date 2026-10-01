Ставропольский филиал ПСБ возглавил Сергей Ертулов, ранее занимавший должность заместителя управляющего Южным филиалом банка в Волгограде.

В новой должности господин Ертулов будет отвечать за реализацию стратегии ПСБ в Ставропольском крае, развитие взаимодействия с бизнесом и органами власти, а также повышение качества обслуживания корпоративных и розничных клиентов.

По словам Сергея Ертулова, среди приоритетов филиала — участие в финансировании региональных проектов, расширение поддержки малого и среднего бизнеса с использованием цифровых инструментов, а также развитие программы поддержки военнослужащих и их семей.

В числе задач на ближайший период он также назвал увеличение доли безналичных расчетов среди местного бизнеса, расширение программ кредитования и реализацию образовательных проектов в сфере финансовой грамотности.

Вячеслав Рыжков