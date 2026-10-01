Объем строительных работ в Кабардино-Балкарии за восемь месяцев вырос на 151 млн рублей

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в Кабардино-Балкарии, за январь—август 2026 года составил 25,27 млрд рублей, увеличившись примерно на 151 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сопоставимых ценах показатель достиг 100,6% к январю—августу 2025 года. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В январе—августе 2025 года объем выполненных работ составлял около 25,12 млрд рублей. Таким образом, прирост за год составил около 0,6%.

В первом квартале 2026 года объем строительных работ составил 3,64 млрд рублей, увеличившись на 3,9% год к году. Во втором квартале было выполнено работ на 11,40 млрд рублей, что соответствует уровню годом ранее. За первое полугодие показатель достиг 15,04 млрд рублей, или 101% к январю—июню 2025 года.

В июле объем работ составил 4,49 млрд рублей, что на 2,9% больше, чем годом ранее. В августе показатель достиг 5,74 млрд рублей, но оказался на 2,7% ниже результата августа 2025 года. При этом относительно июля объем выполненных работ вырос на 27,5%.

Для сравнения, за весь 2025 год объем выполненных строительных работ составил 45,76 млрд рублей, увеличившись на 2% по сравнению с 2024 годом.

Валерий Климов