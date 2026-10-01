В Ростове не определили дату начала отопительного сезона

В Ростове-на-Дону дата начала отопительного сезона пока не определена. Об этом сообщили на брифинге по подготовке города к зиме с участием заместителя главы администрации Ростова по ЖКХ Станислава Марченко и представителей теплоснабжающих организаций.

По словам господина Марченко, решение о подаче тепла принимается с учетом погодных условий. Согласно нормативам, отопительный сезон должен начинаться, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится ниже +8 °C .

В администрации отметили, что подготовка Ростова к зиме в этом году идет более высокими темпами по сравнению с прошлым годом. Основной объем работ выполняется с весны.

Наталья Белоштейн