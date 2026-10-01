Между Москвой и Краснодаром в октябре запустят новый автобусный маршрут

В октябре между Москвой и Краснодаром начнет курсировать новый междугородний автобусный маршрут. Продажа билетов на рейсы открывается 2 октября. Автобусы будут отправляться через день.

Новый маршрут №11177 «Москва — Краснодар» будет отправляться из столицы в 19:00. Отправление запланировано с автостанции «Новоясенская». В пути предусмотрены промежуточные остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону и Кущевской.

«Со 2 октября 2026 г. открывается продажа билетов на рейс по новому междугородному маршруту №11177 “Москва — Краснодар”. Отправление рейсов по маршруту будет осуществляться через день в 19 часов 00 минут»,— говорится в сообщении АММТ («Автовокзалы Москвы — Московский транспорт»).

Стоимость билета для взрослого пассажира в одну сторону составит 3,8 тыс. руб. Для детей в возрасте до 12 лет при предоставлении отдельного места предусмотрена оплата в размере половины стоимости взрослого билета. Для оформления детского билета необходимо предъявить оригинал свидетельства о рождении.

Ранее сообщалось о планах запустить два новых автобусных маршрута между Луганской Народной Республикой и Краснодарским краем. Их запуск запланирован на осень 2026 года, не позднее 5 ноября.

Мария Удовик