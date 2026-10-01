В Краснодаре отражают атаку БПЛА, звучат сирены

В Краснодаре объявлен сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Жителей и гостей Краснодара призвали сохранять спокойствие и пройти в безопасное место. Находящимся дома рекомендуется не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон и держаться подальше от окон и дверей. Также не следует пользоваться лифтами и оставаться на лестничных площадках.

Тем, кто находится на улице, рекомендовано укрыться в цокольных этажах зданий, паркингах или подземных переходах. В качестве укрытия не следует использовать автомобили, остановочные павильоны и стены многоквартирных домов. Водителям рекомендовано покинуть автомобиль и найти безопасное место.

При обнаружении беспилотника жителей попросили сообщать об этом по номеру 112. Власти также призвали не публиковать фото и видео беспилотников, мест их падения, работы систем ПВО, а также специальных и оперативных служб. За распространение такой информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

До отмены сигнала опасности жителей призвали следить за сообщениями официальных источников.