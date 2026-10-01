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Щукин поддержал кандидатуру Аскендерова на должность спикера парламента Дагестана

В Дагестане начала работу первая сессия Народного собрания республики восьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы РД.

Фото: пресс-служба администрации главы РД

Фото: пресс-служба администрации главы РД

В рамках сессии врио главы региона Федор Щукин предложил депутатам поддержать кандидатуру Заура Аскендерова на пост председателя парламента. По словам господина Щукина, в новый созыв вошли как опытные парламентарии, так и депутаты, впервые получившие мандаты.

Заур Аскендеров ранее уже возглавлял Народное собрание Дагестана.

Константин Соловьев

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