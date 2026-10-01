Житель Дербента предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Дербента, обвиняемого в реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в марте 2026 года обвиняемы оставил в одном из мессенджеров комментарий, в котором, как утверждает обвинение, содержалось одобрение преступлений, совершенных нацистами в годы Второй мировой войны и установленных приговором Международного военного трибунала.

Наталья Белоштейн