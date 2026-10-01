В ЮФО вдвое выросло число закупок подержанного транспорта

В Южном федеральном округе в январе—августе 2026 года число коммерческих закупок подержанного транспорта и техники выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их совокупная начальная стоимость увеличилась более чем в четыре раза. Об этом «Эксперту Юг» сообщила коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

По количеству закупок транспорта с пробегом ЮФО вошел в тройку лидеров среди федеральных округов наряду с Центральным и Приволжским. Наибольшая доля спроса в Южном федеральном округе пришлась на Краснодарский край — 42%. На Ростовскую область пришлось 24% закупок, на Астраханскую — 8%.

Одновременно увеличилась стоимость приобретаемой техники. Если в прошлом году на площадке преобладали лоты по 2–3 млн руб., то в 2026 году заказчики готовы платить за подержанный транспорт 7–12 млн руб. В большинстве закупок речь идет о машинах 2022–2023 годов выпуска.

Около половины закупок составляют пассажирский транспорт и спецтехника, еще треть — грузовые автомобили и прицепная техника, в том числе топливозаправщики и полуприцепы-цементовозы. Оставшиеся 17% приходятся на цельнометаллические фургоны. Основными покупателями выступают транспортные, строительные компании и предприятия топливной логистики.

По словам Елены Астафьевой, рост спроса связан с высокой нагрузкой на транспорт в южных регионах, где значительную роль играют грузоперевозки, топливная логистика и строительство. При этом приобретение новых машин требует существенных затрат, а техника возрастом три-четыре года позволяет компаниям обновлять автопарки и быстрее вводить транспорт в эксплуатацию. Госпожа Астафьева отметила, что при сохранении текущей динамики качественная подержанная техника в ближайшее время может стать дефицитной.