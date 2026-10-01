В Ярославле вручили премию «Поступок» имени Сергея Пускепалиса

В Ярославле 30 сентября прошла церемония вручения кинотеатральной премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса. В числе лауреатов этого года — писатель Захар Прилепин, поэт Анна Ревякина и настоятель храма великомученицы Параскевы Пятницы на Туговой горе в Ярославле отец Сергий Вехин, сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Премию также присудили Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского и актрисе Севастопольского драматического театра имени А. В. Луначарского Ирине Микушиной.

«Премия «Поступок» — это возможность отметить тех, кто своим трудом продолжает эту работу. Также это дань памяти талантливому человеку, который был тесно связан с нашим регионом»,— написал в своем канале в «Максе» губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Кроме того, в рамках церемонии дипломы «За мужество и героизм» получили военнослужащие Евгений Головин и Татьяна Афанасьева. Специальную премию «Милосердие» вручили Марине Каплянок.

Церемония прошла на исторической сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. В этом году премию вручили в четвертый раз.

Виктория Самко