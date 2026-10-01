Обрабатывающие предприятия Ставрополья снизили прибыль на 5 млрд рублей за 7 месяцев

Прибыль организаций обрабатывающей промышленности Ставропольского края за январь—июль 2026 года составила 18,37 млрд рублей, сократившись примерно на 5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил 78,6% от уровня января—июля 2025 года. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, которые проанализировал «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Исходя из указанной динамики изменения, годом ранее прибыль обрабатывающих предприятий составляла около 23,37 млрд рублей. Одновременно их совокупные убытки выросли в 3,8 раза — до 17,23 млрд рублей. В результате сальдированный финансовый результат отрасли сократился до 1,15 млрд рублей, или 6,1% от прошлогоднего уровня.

В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве прибыль составила 10,45 млрд рублей, или 86,1% от уровня годом ранее. Это означает снижение примерно на 1,69 млрд рублей. При этом убытки отрасли выросли на 14,5% — до 4,81 млрд рублей.

В информационно-коммуникационной деятельности прибыль составила 611 млн рублей, или 50,1% от прошлогоднего уровня. Снижение составило около 609 млн рублей. Сальдированный результат отрасли уменьшился до 611 млн рублей, или 57,7% от уровня годом ранее.

В здравоохранении и социальных услугах прибыль снизилась до 6,05 млрд рублей, или 93,1% от прошлогоднего уровня. В абсолютном выражении это сокращение примерно на 448 млн рублей. Убытки при этом выросли в 2,1 раза — до 319,4 млн рублей.

В сфере операций с недвижимым имуществом прибыль составила 597,2 млн рублей, или 77,4% от прошлогоднего уровня. Это примерно на 174,5 млн рублей меньше, чем годом ранее. Убытки выросли в 1,8 раза — до 11 млн рублей.

В финансовой и страховой деятельности прибыль составила 95,3% от уровня прошлого года. Ее абсолютное значение в таблице не раскрыто. В административной и сопутствующей деятельности прибыль составила 76,2 млн рублей, или 46% от прошлогоднего показателя. При этом убытки сократились почти в четыре раза — до 520,2 млн рублей, или 25,7% от уровня января—июля 2025 года.

В профессиональной, научной и технической деятельности прибыль сократилась до 89,2 млн рублей, или 33,2% от уровня годом ранее. Убытки при этом выросли в 2,6 раза — до 900,1 млн рублей, а сальдированный результат стал отрицательным и составил –810,9 млн рублей.

В целом доля прибыльных организаций Ставропольского края за январь—июль снизилась до 69,3% против 70,5% годом ранее. Доля убыточных выросла с 29,5% до 30,7%

Роман Лаврухин