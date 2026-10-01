В Гуково снизили давление холодной воды на 12 улицах и на поселке шахты
В Гуково из-за аварийно-ремонтных работ снизили давление в системе холодного водоснабжения. Ограничения затронут поселок шахты №24 и 12 улиц города. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Работы на трубопроводе холодного водоснабжения проводятся на улице Пушкина. Пониженное давление будет сохраняться в направлении улиц Лермонтова, Мичурина, Горького, Полевой, Кошевого, Спортивной, Бакинской, Пушкина, Гастелло, Щорса, Луначарского и Суворова.
Завершить ремонт планируется к 18:00. На период проведения работ организован подвоз питьевой воды.