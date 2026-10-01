На Кубани оштрафовали медцентр «Новомед» за нарушения при хранении лекарств

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал медцентр «Новомед» в Новороссийске на 200 тыс. руб. за грубые нарушения лицензионных требований. Решение принято по итогам проверки прокуратуры города, сообщил «Ъ-Новороссийск».

В частности, в онкологическом дневном стационаре при температуре 26,2°C хранились противоопухолевые препараты, которые требуют температуры не выше 8°C. Кроме того, лазерные косметологические процедуры проводил фельдшер вместо врача-косметолога, а у нескольких врачей истек срок обучения по профпатологии.

Прокуратура также выявила нарушения в ведении учета лекарств. Суд учел, что «Новомед» ранее уже привлекался к ответственности по аналогичной статье, однако не стал приостанавливать работу клиники. По оценке суда, выявленные нарушения не создавали прямой угрозы жизни и здоровью пациентов. Решение может быть обжаловано.

Наталья Белоштейн