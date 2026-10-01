Прибыль строительных компаний Ставрополья выросла более чем на 2 млрд рублей

Прибыль организаций строительной отрасли Ставропольского края за январь—июль 2026 года составила 5,76 млрд рублей, увеличившись примерно на 2,16 млрд рублей, или в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, которые проанализировал «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Исходя из указанной в статистике динамики роста, в январе—июле 2025 года прибыль строительных организаций составляла около 3,60 млрд рублей. При этом их убытки за год выросли с расчетных 653,7 млн до 774,1 млн рублей, или на 18,5%. Несмотря на это, сальдированный финансовый результат отрасли вырос до 4,98 млрд рублей.

В торговле оптовой и розничной и ремонте автотранспортных средств прибыль составила 7,33 млрд рублей, увеличившись на 10,9%. В абсолютном выражении это около 721 млн рублей прироста. Убытки, напротив, сократились до 874,6 млн рублей, или 80,9% от прошлогоднего уровня.

В транспортировке и хранении прибыль достигла 4,71 млрд рублей, что на 7% больше прошлогоднего показателя. Прирост составил около 307 млн рублей. Убытки отрасли практически не изменились и составили 626,7 млн рублей.

В энергетике прибыль организаций выросла до 6,06 млрд рублей, или 117,1% от уровня годом ранее. Это примерно на 885 млн рублей больше, чем годом ранее. Одновременно убытки увеличились в 1,5 раза — до 6,91 млрд рублей.

Прибыль гостиниц и предприятий общественного питания выросла в 1,8 раза. Абсолютный размер прибыли в таблице не раскрыт. Сальдированный результат этого сегмента составил 643,4 млн рублей, увеличившись в 1,9 раза.

В образовании прибыль составила 129,3 млн рублей, увеличившись примерно в 3 раза. В культуре, спорте, организации досуга и развлечений показатель составил 120,3% от прошлогоднего уровня, однако абсолютная сумма прибыли в таблице не раскрыта. В сфере предоставления прочих услуг прибыль достигла 37 млн рублей, увеличившись в 3,3 раза.

В целом по данным статистики прибыль организаций края составила 61,78 млрд рублей, или 93,7% от уровня января—июля 2025 года.

Роман Лаврухин