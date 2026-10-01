Новые общественные слушания по проекту Генплана Ижевска начнутся 7 октября

Новые общественные слушания по проекту Генплана Ижевска пройдут с 7 по 18 октября, говорится на сайте муниципалитета. Экспозиция в эти даты будет открыта в здании главного управления архитектуры и строительства администрации города на улице Песочной.

«Участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; официального сайта или информационных систем; в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений»,— указывается в сообщении.

Напомним, сейчас в Ижевске действует Генплан от 2016 года. Разработкой нового документа занимался институт «Гипрогор». Обосновывая необходимость нового стратегического документа, власти указывали на изменения в законах и стратегии пространственного развития. Прошлые общественные обсуждения, проходившие с 10 по 17 июня, признаны несостоявшимися. Причиной стали технические ограничения официального сайта администрации и портала «Госуслуг». У участников дебатов не было равного доступа к материалам проекта.

Согласно проекту нового Генплана, на территории Культбазы, Восточного поселка и частично Татарбазара, в частности, планируется многоквартирная застройка. Новостройки могут появиться в микрорайоне «Болото», восточнее улицы Союзной, севернее Воткинского шоссе, севернее Холмогорова и даже Фруктовой.