Жители пострадавших от БПЛА домов в Ульяновске начали получать выплаты

В Ульяновске жители пострадавших от БПЛА домов начали получать выплаты на первоочередные нужды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Ранее глава города Александр Болдакин подписал постановление о предоставлении материальной помощи жителям поврежденных домов из муниципального бюджета в размере 20 тыс. руб. Ее уже получили первые 24 человека. Планируется, что 1 октября денежные средства получат еще 44 ульяновца. Всего за два дня поступило 141 заявление на выплату 20 тыс. руб. для первоочередных нужд.

Прием заявок с пакетом документов продолжается до 2 октября.

Андрей Сазонов