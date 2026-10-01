Отгрузка лекарств на Кубани выросла почти на 1 млрд рублей

Объем отгруженных лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, в Краснодарском крае за январь—август 2026 года составил 5,71 млрд руб. Это 118,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. В абсолютном выражении рост составил около 0,9 млрд руб. — с расчетных 4,83 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах Краснодарстата, которые проанализировал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Одновременно заметно выросли объемы отгрузки в других отраслях промышленности. Производство кокса и нефтепродуктов увеличило показатель до 334,62 млрд руб., или 109,9% к уровню января—августа 2025 года. В абсолютном выражении прирост составил около 30,1 млрд руб.

Производство напитков отгрузило продукции на 57,02 млрд руб., что на 10,5% больше прошлогоднего уровня. Отгрузка химических веществ и химической продукции составила 42,89 млрд руб. (111,1%), резиновых и пластмассовых изделий — 23,19 млрд руб. (106,8%), бумаги и бумажных изделий — 21,56 млрд руб. (105,6%).

В энергетике объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг достиг 146,61 млрд руб., увеличившись на 10,5%. В том числе производство, передача и распределение электроэнергии составили 116,19 млрд руб. (107,9%), производство и распределение газообразного топлива — 7,85 млрд руб. (130%), производство, передача и распределение пара и горячей воды — 22,56 млрд руб. (119%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов объем отгрузки составил 41,10 млрд руб., или 109,3% к прошлогоднему показателю. Ремонт и монтаж машин и оборудования принесли 19,82 млрд руб. (107,2%).

В ряде отраслей прирост оказался еще выше в относительном выражении. Отгрузка компьютеров, электронных и оптических изделий выросла до 5,42 млрд руб., или 179,2% от уровня годом ранее. Производство прочих готовых изделий увеличило показатель до 4,83 млрд руб. (160,5%), мебели — до 9,47 млрд руб. (121,9%).

Производство одежды увеличило отгрузку до 4,27 млрд руб. (124,2%), кожи и изделий из кожи — до 2,58 млрд руб. (103,8%), табачных изделий — до 141,2 млн руб. (111,1%).

При этом совокупный объем отгрузки в обрабатывающих производствах составил 1,19 трлн руб., или 99,5% от уровня января—августа 2025 года.

Роман Лаврухин