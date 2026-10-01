В Красном Бору начали строить поликлинику

В поселке Красный Бор Ярославского округа началось строительство новой поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Сейчас на площадке ведется подготовка территории. Новая поликлиника объединит взрослое и детское отделения. В здании разместятся терапевтическое отделение с дневным стационаром, стоматология, диагностические кабинеты, центр реабилитации, женская консультация, служба неотложной помощи и лаборатория. Также предусмотрена установка современного медицинского оборудования.

На прилегающей территории обустроят подъездную дорогу, скамейки и элементы доступной среды. Подрядчиком выступает компания, которая одновременно строит в Красном Бору новую школу.

Работы ведет ООО «Адамант-Строй», согласно заключенному контракту, строительство должно завершится в начале 2028 года.

Антон Голицын