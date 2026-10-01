В Дагестане открыли пять новых гостиничных комплексов

В Дагестане завершена реализация пяти проектов по созданию модульных средств размещения, Все гостиницы введены в эксплуатацию и начали принимать туристов. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма республики.

Гостиничные комплексы «Ярус» и «Maali Resort», турбаза «Рубас», модульный гостинично-оздоровительный комплекс «САЛИ» и спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос» созданы при государственной поддержке в рамках программы развития модульных некапитальных средств размещения.

Новые объекты позволят увеличить номерной фонд и расширить возможности для размещения туристов в республике. При этом модульный формат дает возможность создавать инфраструктуру в более короткие сроки и с меньшим воздействием на окружающую среду, что особенно актуально для горных и природных территорий.

Реализация проектов также предполагает создание новых рабочих мест.

Наталья Белоштейн