По итогам года КТК ожидает сопоставимого с 2025 объема транспортировки нефти

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) рассчитывает по итогам 2026 года сохранить объем транспортировки нефти на уровне прошлого года, когда по системе было прокачано 70,5 млн тонн сырья. Об этом сообщил заместитель генерального директора «КТК-К» Каиргельды Кабылдин на полях форума KIOGE 2026, передает «Интерфакс».

По его словам, в текущем году объемы могут оказаться несколько ниже показателя 2025 года из-за задержек с капитальным ремонтом на предприятиях «Тенгизшевройл» (ТШО) и аварии в энергосистеме. При этом существенного снижения транспортировки в консорциуме не ожидают. В прошлом году около 64 млн тонн из общего объема пришлось на казахстанскую нефть.

Господин Кабылдин также сообщил, что все три выносных причальных устройства КТК в настоящее время работают. Второе устройство было своевременно заменено, на первом и третьем проведен текущий капитальный ремонт.

С января по 25 сентября 2026 года КТК отгрузил с морского терминала под Новороссийском около 50 млн тонн нефти — на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это время консорциум обработал 397 танкеров против 453 годом ранее.

Среди причин снижения объемов отгрузки в КТК называли последствия инцидента с выносным причальным устройством в 2025 году, сокращение поставок от «Тенгизшевройл» в первом квартале, увеличение продолжительности сигналов опасности в районе Новороссийска и рост числа дней с неблагоприятными погодными условиями.