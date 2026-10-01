КТК по итогам года ожидает сопоставимого с 2025-м объема транспортировки нефти

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) рассчитывает по итогам 2026 года транспортировать объем нефти, сопоставимый с показателем прошлого года. Об этом на полях форума KIOGE 2026 сообщил заместитель генерального директора «КТК-К» Каиргельды Кабылдин, передает «Интерфакс».

В 2025 году по системе КТК было транспортировано 70,5 млн тонн нефти, из которых около 64 млн тонн составило сырье из Казахстана. В текущем году показатель может оказаться несколько ниже из-за задержек с капитальным ремонтом на предприятиях «Тенгизшевройл» (ТШО) и аварии в энергосистеме, пояснил господин Кабылдин. При этом существенного снижения объемов в компании не ожидают.

По словам Каиргельды Кабылдина, в настоящее время все три выносных причальных устройства КТК находятся в рабочем состоянии. Второе устройство было своевременно заменено, а на первом и третьем проведен текущий капитальный ремонт.

С января по 25 сентября 2026 года КТК отгрузил с морского терминала под Новороссийском около 50 млн тонн нефти — на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это время консорциум обработал 397 танкеров против 453 годом ранее.

В КТК связывали снижение объемов отгрузки с последствиями инцидента с выносным причальным устройством в 2025 году, сокращением поставок нефти от «Тенгизшевройл» в первом квартале, а также увеличением продолжительности сигналов опасности в районе Новороссийска и числа дней с неблагоприятными погодными условиями.